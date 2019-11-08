تعزيز نظام المعاشات في البلاد

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قررت الحكومة الكورية تخفيض السن القانونية المطلوبة للاشتراك بنظام معاش الرهن العقاري إلى 55 عاما، وتوسيع أنواع المساكن التي تخضع لهذا النظام.كما قررت إلزام الشركات بإدخال نظام معاش التقاعد إلى جانب تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وعقد "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم الأربعاء في مكتب الحكومة بسيول الدورة ال26 لاجتماع طرق تفعيل الاقتصاد، معلنا عن خطة للتعامل مع مشكلة التغير الديمغرافي.وطبقا للخطة، يتم تخفيض عمر الاشتراك في نظام معاش الرهن العقاري من 60 عاما إلى 55 عاما وتغيير سقف أسعار المساكن القابلة للمعاش من 900 مليون وون وفق أسعار السوق إلى 900 مليون وون وفق الأسعار المعلنة.وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة تعادل حوالي 70% من أسعار السوق بحيث يمكن لأولئك الذين يملكون بيوتا تبلغ أسعارها مليارا و300 مليون وون بحسب أسعار السوق، الاشتراك في نظام معاش الرهن العقاري.بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل حق المشترك أو المشتركة في تلقي المعاشات تلقائيا إلى زوجته أو زوجها في حالة وفاته أو وفاتها بعد أن ظل نقله يخضع في السابق لموافقة أولادهم.