القيادة السيبرانية الأمريكية ستواصل الكشف عن البرمجيات الشريرة لكوريا الشمالية

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نقل راديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء عن الأمين العام للقيادة السيبرانية الأمريكية "دافيد لوفر" قوله إنه سيستمر في الكشف عن معلومات البرمجيات الشريرة التي توجد بحوزة كوريا الشمالية، من أجل ردع الهجمات التي ينفذها الشمال عبر الإنترنت.وقال الأمين العام "لوفر" في ندوة متعلقة بالأمن السيبراني عقدت أمس الثلاثاء في ولاية "فرجينيا" بالولايات المتحدة، إن القيادة الأمريكية بدأت في تقاسم عينات من البرمجيات الشريرة الكورية الشمالية عبر موقعها على الإنترنت في شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن الكشف عنها سيساهم بشكل كبير في ردع هجمات بيونغ يانغ عبر الإنترنت.وذكر أن كوريا الشمالية تطور أسلحة مستفيدة من الأموال التي جنتها في مقابل الهجمات السيبرانية، متعهدا بمواصلة الكشف عن عيناتها الأخيرة. وقال إن ذلك يدخل في إطار "إستراتيجية الارتباط المستمر" التي تنفذها القيادة السيبرانية الأمريكية.وتجدر الإشارة إلى أن "إستراتيجية الارتباط المستمر"هي عبارة عن مفهوم أكد عليه قائد القيادة السيبرانية "بول نيكاسوني" في تقرير أصدرته القيادة في شهر يناير الماضي، ويعني الدفاع الفعال والإيجابي، من خلال المنافسة المستمرة مع الأعداء تحت سطح المياه تصديا للهجمات السيبرانية المتواصلة من قبل الصين وكوريا الشمالية وغيرهما.وكانت القيادة السيبرانية الأمريكية قد كشفت عن عينات من البرمجيات الشريرة للشمال في موقع "فيروس توتال" عبر الإنترنت لأول مرة في الخامس من شهر نوفمبر من العام الماضي. ثم كشفت في شهر سبتمبر الماضي عن 11 نوعا من عينات البرمجيات الشريرة لبيونغ يانغ عبر موقعها على الإنترنت .