امتثال زعيمة التكتلات البرلمانية للحزب المعارض الرئيسي إلى النيابة العامة

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بعد مرور شهرين على تولي النيابة العامة مهمة التحقيق في حادث المسار السريع، امتثلت زعيمة التكتلات البرلمانية لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "ناه كيونغ وون" إلى النيابة العامة.وحضرت "ناه" إلى مركز النيابة العامة لجنوب سيول في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء.وبهذا أصبحت "ناه" أول نائب لحزب كوريا الحرة يخضع لتحقيق النيابة العامة في هذا الحادث.ومن المتوقع أن تركز النيابة العامة على التحقيقات مع النواب في الحزب المعارض الرئيسي للتعرف على مدى وجود خطة مسبقة وتوزيع للأدوار فيما يتعلق باحتباس النائب "تشيه إيه بيه" لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير.ومن المرجح أن تكرر زعيمة التكتلات "ناه" مزاعمها التي تفيد بأن تلك الصدامات قد نتجت عن أعمال الإقالة والتعيين غير الشرعية لحزب الإصلاح المستقبلي مما يجعلها تدخل ضمن الأعمال العادلة، للحيلولة دون الموافقة غير الشرعية على مشاريع القوانين.وسبق لزعيمة التكتلات البرلمانية للحزب المعارض الرئيسي أن تقدمت بمذكرة إلى النيابة العامة أكد فيها فريقها للدفاع على براءتها يوم 4 من هذا الشهر. لكن مسؤولين في مكتب النائب " تشيه" أكدوا على ملاحظة وجود أمر من قبل"ناه" باحتباس النائب "تشيه" خلال تحقيقات النيابة العامة.وفي حال استمرار تحقيقات النيابة العامة مع "ناه"، فمن المتوقع أن تمضي قدما وبشكل متسارع التحقيقات مع النواب الآخرين في المعسكرين الحاكم والمعارض فيما يتعلق بحادث المسار السريع.