النيابة قد تستدعي وزير العدل السابق للتحقيق في مخالفات زوجته

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أفادت الأنباء أن النيابة حصلت على أدلة تثبت مزاعم قيام "تشونغ كيونغ شيم"، زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، بانتهاك القانون الخاص بالمعاملات المالية.ويُعتقد أن مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية قد استعاد عناوين الانترنت التي يُزعم أن "تشونغ" قد استعملتها في المعاملات المالية تحت أسماء مستعارة، في الفترة بين يوليو 2017 وحتى سبتمبر الماضي.ويدعي المدعون أن تلك العناوين تؤيد الشكوك في قيام "تشونغ" بنحو 800 معاملة مالية باستخدام ستة حسابات مصرفية تم إنشاؤها بأسماء شقيقها وبعض المعارف الآخرين.وبما أن وقوع المخالفات المزعومة كان في فترة عمل "تشو" كمساعد رئاسي كبير، فيُشتبه في أن الوزير السابق قد انتهك قانون أخلاقيات الخدمة العامة، وقد يتم استدعاؤه في وقت مبكر من هذا الأسبوع، للتحقيق معه في تورطه المحتمل.