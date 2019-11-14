النيابة تطالب بسجن جونغ جون يونغ لمدة 7 سنوات

Photo : KBS News

تسعى النيابة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات على المغني السابق "جونغ جون يونغ"، بتهمة الاغتصاب وتصوير أفلام إباحية سرًّا ومشاركتها.وفي الجلسة الأخيرة للقضية التي عقدت في محكمة منطقة سيول المركزية أمس الأربعاء، دعا الادعاء أيضًا إلى الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على "تشيه جونغ هون"، وهو أحد شركاء "يونغ" المتهمين.ويشتبه في قيامهما باغتصاب امرأة معًا عدة مرات في عام 2016 عندما كانت في حالة سكر.كما يتهمان بنشر مقاطع فيديو لعلاقات جنسية مع نساء أخريات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شاركا تلك المواد مع أشخاص آخرين في عام 2015.