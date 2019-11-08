دعوات إلى اعتذار كوريا الشمالية عن إعادة الكوريين اليابانيين في عام 1959

تطالب مجموعة مدنية مؤيدة لكوريا الجنوبية في اليابان باعتذار من حكومة كوريا الشمالية، بشأن إعادة عشرات الآلاف من الكوريين اليابانيين قبل ستة عقود.وفي قرار صدر خلال ندوة في طوكيو أمس الأربعاء، اتهم اتحاد الكوريين المقيمين في اليابان "ميندان" النظام الكوري الشمالي والرابطة العامة للكوريين المقيمين في اليابان بالكذب عندما أخذوا الكوريين إلى الشمال في عام 1959.وعلى الرغم من تعهد بيونغ يانغ بإدخالهم إلى "جنة الأرض"، فقد ادعى الاتحاد أن الذين نُقِلوا إلى الشمال عانوا من نقص مزمن في الغذاء وقُمعوا وتركوا دون رعاية، وأجبروا على العيش كأدنى طبقة اجتماعية في البلاد.ووفقًا للاتحاد، فقد تم إرسال ما مجموعه 93 ألفًا من الكوريين الذين كانوا يعيشون في اليابان، بما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم، و ما يزيد عن 6 آلاف من الرعايا اليابانيين، وذلك بموجب المشروع الذي أطلقته بيونغ يانغ في عام 1959.