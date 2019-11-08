أكثر من نصف مليون طالب يؤدون امتحان القبول الجامعي

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من المقرر أن يتم إجراء اختبار القدرات الدراسية الجامعي السنوي في أكثر من ألف موقع من مواقع الاختبار في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، وسط إصدار إرشادات بشأن الطقس البارد في أجزاء من البلاد.وسوف يشارك نحو 548 ألف طالب في امتحان القبول الجامعي لهذا العام، والذي سيبدأ باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحًا، ويتبعه الرياضيات واللغة الإنجليزية والتاريخ الكوري والعلوم. وسوف ينتهي الاختبار الخامس والأخير في اللغة الأجنبية الثانية في الساعة 5:40 عصرًا.ومن المقرر أن تصدر نتائج الاختبار في الرابع من ديسمبر.وكما جرت العادة فقد أخرت المكاتب والشركات الحكومية بداية يوم العمل بساعة كاملة للمساعدة على تخفيف حركة المرور خلال ساعة الذروة الصباحية. كما ستبدأ سوق الأوراق المالية في التداول متأخرة بساعة أيضًا.ويُحظَر على الطائرات الإقلاع والهبوط أثناء جزء الاستماع لاختبار اللغة الإنجليزية، والذي يستمر لمدة 35 دقيقة بدءًا من الساعة 1:05 ظهرًا.