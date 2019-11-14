كوريا الشمالية تصدر تحذيرًا بشأن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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حذرت أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة سوف تواجه "تهديدًا أكبر" إذا تجاهلت مهلة بيونغ يانغ التي تحل في نهاية العام لإنقاذ المحادثات النووية، وانتقدت التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقد صدر هذا التحذير أمس الأربعاء في بيان للمتحدث باسم لجنة شؤون الدولة. ومن النادر أن يصدر بيان عن الهيئة العليا للإدارة في البلاد، التي يرأسها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال المتحدث إن التدريبات المخطط لها تعد انتهاكًا للاتفاقيات بين "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".كما قال البيان إن كوريا الشمالية "دون أن تحصل على أي شيء" قد منحت الرئيس الأمريكي ما يمكنه أن يتباهى به، لكن الجانب الأمريكي لم يتخذ بعد أي خطوات مقابلة، تاركًا كوريا الشمالية تشعر "بالخيانة".وأضاف البيان أنه من حق البلاد في الدفاع عن نفسها أن ترد على أي خطوة تهدد سيادتها وأمنها.