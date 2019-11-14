الرئيس مون يأمر باستغلال جميع الوسائل الممكنة لاستعادة جثث حادث تحطم المروحية

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أصدر الرئيس "مون جيه إين" أمس الأربعاء توجيهاته للمسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة للعثور على المفقودين في حادث تحطم الطائرة المروحية في البحر الشرقي.وقالت المتحدثة الرئاسية "كو مين جونغ" إن الرئيس "مون" أمر المسؤولين بتعزيز جهود البحث لاستعادة الأشخاص الثلاثة الذين ما زالوا مفقودين، بعد سقوط المروحية التي كانوا يستقلونها بالقرب من جزر دوكدو في 31 أكتوبر.وقالت "كو" إن الرئيس أصدر توجيهاته بعد تلقيه تأكيدًا بأن الجثة الرابعة التي عُثِر عليها يوم الثلاثاء قد تأكد أنها جثة رجل إطفاء على متن الطائرة.وقالت المتحدثة إن "مون" ينقل أعمق تعازيه للضحايا وعائلاتهم.ولا يزال ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة في عداد المفقودين.