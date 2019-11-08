النيابة العامة تستدعي وزير العدل السابق

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امتثل وزير العدل السابق " تشو كوك" المشتبه بتهمتي "الفساد المتعلق بالتحاق ابنته بالجامعات" و"الاستثمار غير الشرعي في صناديق الأسهم الخاصة" اليوم الخميس إلى النيابة العامة. وذلك بعد مرور 79 يوما على بدء التحقيق معه من خلال التفتيش الشامل الذي خضع له يوم 27 من شهر أغسطس الماضي.وأكد القسم الثاني المكلف بالتحقيقات في قضايا الفساد في مركز سيول المركزي للنيابة العامة مثول الوزير السابق بمكتب القسم في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح اليوم الخميس.ولم يلتقي "تشو" بالصحفيين نظرا لدخوله المركز عبر مدخل خاص به.وتخطط النيابة العامة للتحقيق معه في تهمة الفساد المتعلقة بالتحاق ابنته بالجامعات والتهمة المتعلقة بالاستثمار في صناديق الأسهم بخصوص مبلغ تم رصده في عملية إنشاء في المؤسسة العلمية "اونغ دونغ" التي يديرها أخوه الصغير.وتجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق قد ظل ينفي التهم الموجة إليه في عديد المناسبات بما في ذلك جلسة الاستماع التي خصصت آنذاك لتعيينه كوزير.