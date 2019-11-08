الرئيس مون يتسلم خطابات اعتماد من 12 سفيرا لدى كوريا

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تلقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم الخميس بمقر الرئاسة الكورية بسيول خطابات اعتماد من 12 سفيرا جديدا لدى سيول، بينهم السفير القطري الجديد "محمد أحمد محمد حسن الهيكي".وتبادل الرئيس مون حوارا وديا مع السفراء الجدد وطلب منهم التعاون في إنجاح مؤتمر القمم بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومؤتمر القمم الخاصة بين كوريا والدول الواقعة على ضفاف نهر "ميكونغ" التي ستعقد يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر في مدينة "بوسان" جنوب البلاد.وحضرت هذه المراسم سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا الجديدة لدى سيول " جيناني نوسيتشويه " ابنة رئيس الجمهورية الإفريقية السابق الذي يعد رمزا لحركة حقوق الإنسان العالمية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير " دوميتا كوجي" قد تم تعيينه كسفير ياباني جديد لدى سيول إلا أن إجراءات إنهاء مهمة السفير الياباني السابق " ناكاميني" قد تأخرت، مما حال دون إجراء مراسم تسلم خطاب اعتماد السفير الجديد اليوم.