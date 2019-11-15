وزير التوحيد يحث على استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ قبل نهاية العام

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أعرب وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "كيم يون تشول" عن أمله في أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من استئناف المحادثات قبل نهاية العام، لتحقيق انفراجة بشأن قضية نزع السلاح النووي.وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قال "كيم يون تشول" إنه على الرغم من وجود خلافات بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال محادثاتهما على مستوى العمل في السويد الشهر الماضي، فإن استئناف الحوار يسمح للجانبين بإعادة تقييم الأمور من زاوية مختلفة.كما أعرب "كيم" عن أسفه إزاء الوضع الحالي للعلاقات بين الكوريتين، قائلًا إنه من المهم اغتنام الفرصة لتطوير العلاقات.وقال إنه يأمل في وضع الخطط موضع التنفيذ مع كوريا الشمالية، وأشار إلى الجهود المستمرة للاتصال مع بيونغ يانغ.ومن المعروف أن الكوريتين بينهما خلاف كبير حول طلب بيونغ يانغ بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية من منتجع "كوم كانغ" الجبلي.