كوريا الشمالية: واشنطن اقترحت استئناف المحادثات في ديسمبر

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قال كبير المفاوضين النوويين لكوريا الشمالية أمس الخميس إن الولايات المتحدة اقترحت مؤخرًا استئناف المحادثات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية خلال شهر ديسمبر.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، قال كبير المفاوضين النوويين "كيم ميونغ كيل" إن نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" اقترح مؤخرًا عقد اجتماع في الشهر المقبل من خلال دولة ثالثة.وقال "كيم" إنه لو كان التوصل إلى حل من خلال التفاوض ممكنًا فإن كوريا الشمالية مستعدة للقاء الولايات المتحدة في أي مكان وأي وقت.لكنه أكد أن بلاده ليست مهتمة بالمحادثات إذا كان الغرض منها "استرضاء" كوريا الشمالية لتمرير الموعد النهائي المحدد بنهاية العام، كما فعلت خلال المحادثات على مستوى العمل في السويد الشهر الماضي.كما شدد على أهمية طرح "حل أساسي" للسياسات الأمريكية العدائية تجاه كوريا الشمالية قبل إجراء المحادثات.وقال إنه لا توجد إمكانية لحل المأزق الحالي إذا كانت واشنطن تسعى إلى مناقشة القضايا الثانوية، كإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية أو إنشاء مكتب اتصال بين البلدين.