كوريا الشمالية تصف تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بالإيجابية

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قدمت كوريا الشمالية رد فعل إيجابيًّا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الأربعاء التي قال فيها إنه منفتح على تغيير النشاط العسكري في كوريا الجنوبية، لدعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، قال "كيم يونغ تشول" الذي يرأس حاليًا هيئة تسمى "لجنة كوريا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" أمس الخميس إنه يود أن يعتقد أن تصريحات "إسبر" تعكس موقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه التصريحات جزءًا من "الجهود الإيجابية" لواشنطن لإحياء زخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وكان "إسبر" قد قال أمس إن الولايات المتحدة سوف تعدل موقفها وفقًا لما قد تتطلبه الدبلوماسية.وقال "كيم" إنه يود أن يعتقد أن "إسبر" كان يعني أن الولايات المتحدة قد توقف تمامًا التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.يأتي البيان بعد أقل من ساعتين من ادعاء "كيم ميونغ كيل"، كبير المفاوضين النوويين لكوريا الشمالية، بأن الولايات المتحدة عرضت استئناف المحادثات النووية في سبتمبر.