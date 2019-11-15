لجنة الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان

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اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس الخميس قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويدعو إلى بذل الجهود لمعالجة هذه المسألة.وأقرت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على القضايا الإنسانية، القرارَ بالإجماع دون تصويت للعام الخامس عشر على التوالي، ومن المتوقع أن يتم تمريره في جلسة الجمعية العامة الكاملة الشهر المقبل.وقد تمت صياغة مسودة القرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أدان "الانتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ومنها ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".كما شجع القرار مجلس الأمن على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة"، من خلال النظر في إحالة الوضع الكوري الشمالي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في فرض مزيد من العقوبات التي "تستهدف الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن الانتهاكات"، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقد ندد السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" بالقرار ووصفه بالخاطئ والملفق، معربًا عن "قلقه العميق" من أن الاتحاد الأوروبي و"القوى المعادية" الأخرى تشجع المواجهة على مسرح الأمم المتحدة.