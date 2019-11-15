سيول تعرب عن قلقها إزاء الوضع في هونغ كونغ

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أعربت سيول عن قلقها بشأن المواجهات العنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والشرطة في هونغ كونغ.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "كيم إين تشول" موقف الحكومة في مؤتمر إعلامي دوري أمس الخميس، عندما سئل عن الاضطرابات المتزايدة في هونغ كونغ.وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، قال "كيم" إن حكومة كوريا الجنوبية تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي هناك.وقال إن سيول تتوقع أن يتم حل الأزمة بسرعة وسلميًّا، وأن تواصل هونغ كونغ ازدهارها وتنميتها.ولدى سؤاله عن سلامة الكوريين الجنوبيين في هونغ كونغ، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الوزارة تراقب الوضع وتراجع ما إذا كانت ستزيد من مستوى التأهب بخصوص السفر إلى هونغ كونغ.