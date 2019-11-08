كوريا الجنوبية الثانية والعشرون في العالم من حيث الثقة بالحكومة

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية والعشرين من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل الثقة بالحكومة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "وورلد غالوب بول" العالمية مؤخرا بناء على طلب المنظمة، بلغ معدل الثقة بالحكومة الكورية نسبة 39% ، متفوقة على نظيراتها اليابانية ب38%، والفرنسية ب38% أيضا، والأمريكية ب31%.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الحادية والثلاثين عام 2011، والمرتبة التاسعة والعشرين عام 2013، والسادسة والعشرين عام 2015، والثانية والثلاثين عام 2017، والخامسة والعشرين في العام الماضي.ووفق النتائج، احتلت سويسرا المرتبة الأولى بنسبة 85%، فيما احتلت الدنمارك المرتبة الثانية بنسبة 63%، والتشيك المرتبة الثالثة بنسبة 42%.ويبلغ متوسط معدل الثقة بالحكومة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 45%.