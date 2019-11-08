كوريا تتعادل مع لبنان دون أهداف في التصفيات الآسيوية لكأس العالم

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تعادلت كوريا الجنوبية مع لبنان دون أهداف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب المدينة الرياضية ببيروت ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022.وبهذا، حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزين وتعادلين في التصفيات، وتصدر الترتيب برصيد ثماني نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة على منتخبي لبنان وكوريا الشمالية.وشهدت المباراة بين كوريا الجنوبية ولبنان غياب الجمهور وسط اضطرابات أمنية بعد أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النخبة الحاكمة في لبنان.وتوجه المنتخب الكوري الجنوبي إلى أبوظبي استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه هناك يوم الثلاثاء القادم بالمنتخب البرازيلي.وسيلتقي المنتخب الكوري مع نظيره التركمانستاني ضمن التصفيات الآسيوية يوم السادس والعشرين من شهر مارس من العام القادم.