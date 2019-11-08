الحكومة الكورية مصرة على إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

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قام وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" وقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أبرامز" والسفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" اليوم الجمعة بزيارة للرئيس الكوري "مون جيه إين" في مقر الرئاسة.وقدم الوزير الأمريكي شرحا للرئيس الكوري "مون" حول موقف واشنطن الداعي إلى تمديد صلاحية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.وجدد الرئيس "مون" تمسك حكومة سيول بموقفها القاضي بإنهاء ذلك الاتفاق، إذا لم تقم طوكيو بسحب قرارها الذي فرضت بموجبه قيودا على صادراتها لكوريا الجنوبية.وأضاف الرئيس "مون" أن قضية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية يجب حلها بين كوريا الجنوبية واليابان، ولا علاقة لها بقضية تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.ومن المعلوم أن وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ستقوم بزيارة للولايات المتحدة الأسبوع القادم، حيث ستقوم بتقديم شرح يتعلق بهذه المسألة لنظيرها الأمريكي "مايك بومبيو".ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان في اجتماع لمجلس الأمن القومي سيعقد خلال الأسبوع القادم.