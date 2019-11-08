كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تأجيل تدريباتهما الجوية

Photo : YONHAP News

قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تأجيل تدريباتهما العسكرية الجوية المشتركة التي كان من المقرر أن تعقد هذا الشهر.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع في سيول بأنه تم اتخاذ هذا القرار أمس الأحد خلال اجتماع ثنائي بين وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" ونظيره الأمريكي "مارك إسبر" في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، على هامش الدورة السادسة من اجتماعات رابطة وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا.وبعد المحادثات قال "إسبر" في تصريحات للمراسلين إنه اتفق مع "جونغ" على تأجيل المناورات الجوية المشتركة بعد إجراء مراجعة دقيقة ومشاورات وثيقة بين سلطات الدفاع لدى البلدين الحليفين.وكانت سيول وواشنطن قد خططتا في وقت سابق لإجراء تدريبات عادية في منتصف نوفمبر بدلاً من التدريبات السنوية الأكبر "فيجيلانت إيس"، وذلك في محاولة لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وجاء القرار الأخير بعد أن أصدرت كوريا الشمالية تحذيراً الأسبوع الماضي بشأن هذه التدريبات العسكرية.