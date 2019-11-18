كيم سيه يون يقول إنه لن يخوض الانتخابات العامة القادمة

Photo : YONHAP News

قال النائب البرلماني الكبير "كيم سيه يون" التابع لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، إنه لن يخوض الانتخابات العامة العام القادم.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "كيم"، الذي انتخب نائبا برلمانيا ثلاث مرات، في مقر البرلمان أمس الأحد، حيث دعا القيادة الحالية للحزب، بمن في ذلك رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" وزعيمة التكتل البرلماني للحزب "نا كيونغ وان"، إلى التنحي من أجل قضية أكبر. وأوضح "كيم"، الذي يمثل دائرة انتخابية في مدينة "بوسان"، أنه يجب على الحزب أن يبدأ بداية جديدة لاستعادة تأييد الناخبين قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 15 أبريل القادم.ومن ناحية أخرى، قال "إيم جونغ صوك" كبير المساعدين الرئاسيين السابق إنه لن يخوض الانتخابات العامة ايضا في العام القادم.وأوضح "إيم" في منشور على "فيسبوك" أنه سيترك السياسات التأسيسية وسيركز بدلا من ذلك على جهود إعادة التوحيد الوطني.