ترامب يحث الزعيم الكوري الشمالي على التحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق

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حث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أمس الأحد، على "التحرك بسرعة" من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وقال "ترامب" في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" إنه الوحيد الذي يمكنه وضع "كيم" حيث يجب أن يكون. وأضاف "ترامب" أنه يجب على "كيم" أن "يتصرف بسرعة وأن ينفذ الاتفاق"، كما ألمح إلى احتمال عقد قمة ثالثة بينهما، حيث أنهى تغريدته بالقول "سأراك قريبًا!".وجاءت تصريحات "ترامب" بعد حوالي عشر ساعات من إعلان وزيريْ الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي قرارًا بتأجيل التدريبات الجوية المشتركة التي كانت مقررة هذا الشهر. ووصف وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" القرار بأنه "عمل يعبر عن حسن النية ويهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية"، كما حث بيونغ يانغ على "العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ودون تردد". وقد أعلن "إسبر" ونظيره الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" هذا القرار يوم أمس الأحد بعد اجتماع عقده الجانبان في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع اتحاد "آسيان".