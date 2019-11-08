كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعقد محادثات دفاعية

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عقد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعًا ثلاثيًا أمس الأحد في تايلاند، قبيل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو. واجتمع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" مع نظيريْه: الأمريكي "مارك إسبر" والياباني "تارو كونو" في العاصمة التايلاندية "بانكوك" بعد ظهر أمس، لإجراء محادثات على هامش الاجتماع السنوي السادس لوزراء دفاع اتحاد "آسيان".وقال "إسبر" في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماع إن وزراء الدفاع الثلاثة سيناقشون أهمية تبادل المعلومات بين دولهم المتحالفة، في إشارة واضحة إلى اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية التي ستنتهي صلاحيتها يوم 22 نوفمبر.وفي بيان صحفي صادر عن الاجتماع، أكد الوزراء الثلاثة أن التعاون الأمني متعدد الأطراف يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقال البيان إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تحسين التعاون الأمني بين سيول وواشنطن وطوكيو، بما في ذلك تبادل المعلومات والتشاور رفيع المستوى بشأن السياسات والتدريبات المشتركة، كما أكدت الولايات المتحدة التزامها الصارم بالدفاع عن حلفائها الآسيويين. وأضاف البيان أن وزراء الدفاع اتفقوا على مواصلة التعاون الوثيق من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وفي كل العالم.