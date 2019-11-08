رئاسة الجمهورية الكورية تأمل في استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن أمله في أن تستأنف كوريا الشمالية والولايات المتحدة قريبًا المفاوضات على مستوى العمل، وأن يحرز الجانبان تقدماً ملموسًا نحو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأصدر مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي هذه التصريحات أمس الأحد عندما طُلب منه التعليق على قرار وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي بتأجيل المناورات الجوية المشتركة هذا الشهر. وقال المسؤول للصحفيين إن البلدين الحليفين يتشاوران عن كثب للمساعدة في الحفاظ على زخم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ وتعزيز التقدم الكبير في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وأشار المسؤول إلى أن الهدف النهائي هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا على أن المكتب الرئاسي يراقب الوضع عن كثب لأن الأمور تسير نحو تحقيق هذه الأهداف.وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" قد أجرى فى وقت سابق من يوم أمس محادثات مع نظيره الأمريكي "مارك إسبر" في تايلاند، وأعلنا عن قرار البلدين بتأجيل المناورات الجوية المشتركة من أجل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.