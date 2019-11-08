العجز التجاري الكوري مع اليابان يسجل أقل مستوياته منذ 16 عاما

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ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة واتحاد التجارة الكوري اليوم الاثنين، أن حجم العجر التجاري الكوري مع اليابان قد بلغ 16 مليارا و366 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 20.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا، سجل العجز التجاري الكوري مع اليابان أقل مستوياته منذ عام 2003 على أساس العشرة أشهر الأولى من العام، حيث من المتوقع أن يقل هذا العجز عن 20 مليار دولار على أساس سنوي لأول مرة منذ 16 عاما.وكان العجز التجاري قد بلغ ذروته عام 2010 بواقع 36 مليارا و120 مليون دولار.ويرجع السبب في انخفاض حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان إلى التراجع في حجم واردات الأدوات المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات، وقيمة واردات المنتجات البتروكيميائية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حملة مقاطعة المنتجات اليابانية المنتشرة في البلاد.وتجدر الإشارة إلى وجود توقعات بتحقيق فائض تجاري مع اليابان على المدى الطويل إذا نجحت كوريا الجنوبية في تعزيز القوة التنافسية في مجالات المواد وقطع الغيار والأدوات في ظل القيود التي فرضتها طوكيو على صادرات تلك المنتجات لسيول.