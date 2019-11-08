وزير التوحيد يتعهد ببذل جهود لخلق جو ملائم للحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أكد وزير التوحيد الوطني "كيم يون تشول" أنه سيتبادل الآراء مع الجانب الأمريكي حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، متعهدا ببذل الجهود من أجل خلق جو ملائم لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الكوري للصحفيين فور وصوله إلى واشنطن أمس الأحد في زيارة للولايات المتحدة تستغرق 6 أيام، للمشاركة في المنتدى الدولي للسلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث أضاف أنه سيجري لقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس الأمريكي، لتبادل الآراء معهم حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير التوحيد الوطني الكوري "كيم" بزيارة للولايات المتحدة منذ توليه منصبه.وكان الوزير "كيم" قد اقترح في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مؤخرا، تأجيل كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، وتأجيل الولايات المتحدة مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بمناسبة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية العام القادم، وتخفيف القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على زيارة مواطنيها من أصل كوري جنوبي لكوريا الشمالية للقاء ذويهم.