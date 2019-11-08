كيم جونغ أون يشرف على عرض جوي لطائرات عسكرية

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استأنفت كوريا الشمالية تنظيم عرض جوي لطائرات عسكرية بعد أن توقفت عنه العام الماضي على خلفية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.وحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" العرض الذي أقيم يوم السبت الماضي في مطار على الساحل الشرقي من كوريا الشمالية، حيث انطلق العرض بتسيير طائرة خاصة بالزعيم "كيم " المعروفة باسم "صقر-1" ترافقها 6 مقاتلات من طراز "ميغ-29".والجدير بالذكر أن العرض الجوي هذا قد بدأ تنظيمه عام 2014 بناء على تعليمات الزعيم "كيم"، كما يأتي استئنافه عقب سلسلة من التصريحات التي عبرت فيها بيونغ يانغ عن غضبها من تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة.وفي أثناء حضوره العرض الجوي، أمر الزعيم "كيم" بتطوير أسلحة جديدة لمواجهة قوات الأعداء الجوية، داعيا الطيارين المقاتلين إلى الحصول على "أفكار وتكتيكات رائعة" ضد أعداء مسلحين.