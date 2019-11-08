ترامب يدعو كيم جونغ أون إلى العمل على التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي

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دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى التحرك بسرعة والتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.وقال "ترامب" في تغريدة له على تويتر أمس الأحد إنه هو الوحيد الذي يمكن أن يضع الزعيم "كيم" في المكان الذي ينبغى أن يكون فيه.وأضاف أن الزعيم "كيم" يجب أن يتحرك بسرعة ويتوصل معه إلى اتفاق، داعيا إلى إجراء لقاء بينهما قريبا.جاءت تغريدة الرئيس "ترامب" هذه بعد عشر ساعات من قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتأجيل تدريباتهما العسكرية الجوية المشتركة التي كان من المقرر أن تعقد هذا الشهر.وتم تفسير تصريحات الرئيس "ترامب" على أنها ضغوط تفرضها واشنطن على بيونغ يانغ للجلوس إلى طاولة المفاوضات النووية كرد إيجابي على قرار تأجيل التدريبات الجوية.