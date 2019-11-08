مسؤول كوري شمالي يرد على تغريدة ترامب لكيم جونغ أون

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قال مستشار بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف أولاً عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ قبل أن يتم استئناف المحادثات بين البلدين. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الاثنين، حيث رد "كيم كي كوان" على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا على موقع "تويتر" بشأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي اعتبرت بمثابة دعوة لعقد قمة ثنائية بين الجانبين. وقال "كيم"، الذي كان يشغل من قبل منصب كبير المبعوثين النوويين لكوريا الشمالية، إن مؤتمرات القمة والمحادثات بين كبار قادة البلدين منذ يونيو من العام الماضي لم تقدم الكثير لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتظاهر فقط بأنه كان هناك تقدم وتحاول كسب الوقت، لكن بيونغ يانغ ليست مهتمة بإجراء محادثات غير مثمرة. كما أكد المسؤول الكوري الشمالي على أن بلاده لن تقدم شيئًا يفخر به رئيس الولايات المتحدة دون أن تحصل على شيء مقابل ذلك من واشنطن، مشددا على أن بيونغ يانغ تحتاج أيضًا إلى الحصول على شيء مقابل الأشياء التي ذكرها "ترامب" بالفعل باعتبارها منجزاته الخاصة. وكان "ترامب" قد نشر تغريدة على موقع "تويتر" أول من أمس الأحد تضمنت رسالة تحث الزعيم الكوري الشمالي على التحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق نووي معه، وذلك في أعقاب إعلان وزيريْ الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي عن اتفاقهما على تأجيل التدريبات الجوية المشتركة التي كان من المقرر إجراؤها بين الجانبين خلال هذا الشهر.