زعيم الحزب المعارض يقترح إجراء لقاء مع الرئيس لمناقشة القضايا المعلقة

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اقترح رئيس حزب "كوريا الحرة"، أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية، عقد اجتماع فردي مع الرئيس "مون جيه إين" لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا السياسية والدبلوماسية. وقدم "هوانغ كيو آن" هذه الفكرة أمس الاثنين خلال اجتماع للمجلس الأعلى للحزب المحافظ، حيث أعرب عن أمله في أن يقدم الرئيس رداً سريعاً على هذا الاقتراح. ووصف "هوانغ" الوضع الحالي للبلاد بأنه على حافة الهاوية، وشدد على الحاجة لمناقشة طرق لحل المشاكل الراهنة. ومن بين القضايا التي اعتبرها بمثابة "أزمات": العروض التي قدمها الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة لتمرير مشروعات قوانين محددة بشأن الإصلاح الانتخابي والقضائي. كما انتقد رئيس الحزب المعارض سياسات إدارة "مون" بشأن كوريا الشمالية، واعتبر أن الحكومة الحالية ظلت متساهلة للغاية مع بيونغ يانغ وتتعامل مع حلفاء كوريا الجنوبية بشكل غير حكيم. كما تحدث "هوانغ" عن خطة الحكومة لإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تدهور في العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه قال المكتب الرئاسي في وقت لاحق من يوم أمس إنه لم يتلق بعد اقتراحًا رسميًا من "هوانغ"، وأنه سوف ينظر في كيفية الرد بمجرد تسلمه.