كوريا الشمالية تكرر دعواتها للولايات المتحدة إلى التوقف عن سياساتها العدائية

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كررت كوريا الشمالية دعواتها للولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن سياستها العدائية ضدها، قائلة إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تنتظر أن يتم عقد أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي قبل أن تقوم بذلك.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم يونغ تشول"، الذي قاد المفاوضات النووية كنظير لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.وقال "كيم" إنه لا توجد إمكانية لإجراء محادثات دون أن تتوقف الولايات المتحدة بشكل كامل وبلا رجعة، عن سياساتها العدائية ضد بيونغ يانغ، والتي وصفها بأنها السبب الجذري للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.وأكد "كيم" على أن تحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ وإقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية أمر ممكن في إطار مفاوضات نزع السلاح النووي، ولكن فقط بعد إقامة الثقة المتبادلة وإزالة جميع التهديدات ضد أمن وتطور كوريا الشمالية بشكل كامل. وأضاف "كيم"، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ تطالب الولايات المتحدة بالكف عن إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية.