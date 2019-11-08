وزير الدفاع الأمريكي يرحب بجهود اليابان للتعاون الثلاثي مع كوريا

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أعرب وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" عن ترحيبه بجهود اليابان لتعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" في بيان صحفي نشرته أمس الاثنين، إن "إسبر" رحب بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا، والتعاون ثلاثي الأطراف مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وجاءت تصريحات "إسبر" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الياباني "تارو كونو" على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في العاصمة التايلاندية "بانكوك".وأضافت البنتاغون أن وزيريْ الدفاع الأمريكي والياباني قد اتفقا على ضرورة تطوير "شبكة أمن إقليمية مكونة من الشركاء المماثلين".ويذكر أن هذا الاجتماع جاء قبيل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، التي ستنتهي صلاحيتها يوم الجمعة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإقناع حكومة كوريا الجنوبية بالتراجع عن قرارها بالانسحاب من الاتفاقية.