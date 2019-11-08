سيول وواشنطن تعقدان مفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة ثالثة من المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، في سيول أمس الاثنين. وشارك في هذه الجولة كبير المفاوضين الكوريين "جونغ أون بو" ونظيره الأمريكي "جيمس ديهارت"، وعقد أول اجتماع لتلك المفاوضات في الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس في المعهد الكوري لتحليلات الدفاع. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن الجانبين قد سارا بجدية خلال المحادثات التي استمرت أربع ساعات تقريبا، كما قاما بعرض مواقفهما. ويذكر أن بعض المصادر الدبلوماسية كانت قد قالت إنه في الجولات السابقة، طالبت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بدفع ما يقرب من خمسة مليارات دولار في العام القادم، أي حوالي خمسة أضعاف المبلغ الحالي الذي يصل إلى حوالي مليار دولار، من أجل تغطية تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ونشر الأصول الأمريكية لحماية كوريا. ويتركز الانتباه حاليا على ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تخفض من هذا الطلب في هذه الجولة من المفاوضات، بعد الانتقادات المتزايدة التي وجهت إليها بأن مطالبها مفرطة. وخارج مكان المفاوضات، احتجت عشرات الجماعات المدنية ضد طلب الولايات المتحدة بزيادة حصة كوريا الجنوبية بخمسة أضعاف في تكاليف نشر القوات الأمريكية، وطالبت تلك الجماعات بتقليص حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية. ومن المقرر أن يواصل "جونغ" و"ديهارت" مفاوضاتهما اليوم الثلاثاء.