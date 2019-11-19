وزير التوحيد يقول إن واشنطن تسعى لإنجاح محادثاتها مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" إن الولايات المتحدة تراجع الخيارات المختلفة لإنجاح مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية. صرح "كيم" بذلك للصحفيين بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" في واشنطن أمس الاثنين، عندما طلب منه التعليق على البيان الأخير الصادر عن كوريا الشمالية، والرافض للمحادثات مع الولايات المتحدة.وقال الوزير "كيم" إن الولايات المتحدة يبدو وكأنها تراجع الخيارات المختلفة لإنجاح المفاوضات، لكنه رفض التوضيح أكثر، مشيرا فقط إلى أن هذا الوقت "وقت حساس".وفيما يتعلق بمحادثاته مع "بيغون"، قال الوزير الكوري الجنوبي إن الجانبين أجريا مناقشات صريحة ومكثفة حول القضايا المعلقة بين الكوريتين، كما تمت مناقشة طرق مبتكرة ومرنة لتحقيق النجاح في مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.وأضاف "كيم" أنه أوضح أيضًا أفكار سيول حول مشروع السياحة في جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي، بالإضافة إلى القضايا الأخرى بين الكوريتين، مؤكدا على أن الجانبين سيحظيان بفرصة أخرى للتحدث قريبًا.