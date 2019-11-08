وزير الدفاع يدعو إلى الالتزام الصارم بقواعد مواجهات الطائرات العسكرية

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دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" دول جنوب شرق آسيا إلى الالتزام الصارم باللوائح الدولية المتعلقة بالمواجهات غير المخطط لها مع الطائرات العسكرية.ووجه الوزير الكوري الجنوبي هذه الدعوة في كلمته أمام الاجتماع السنوي السادس لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا في العاصمة التايلاندية "بانكوك" أمس الاثنين، وذلك في إشارة واضحة إلى انتهاكات مناطق الدفاع الجوي من قبل الصين وروسيا لكوريا الجنوبية واليابان.وأضاف "جونغ" أنه عندما تمارس الدول التزامًا صارمًا بالقانون الدولي واللوائح ذات الصلة، مثل مدونة المواجهات غير المخطط لها في البحر، والمبادئ التوجيهية للمواجهات العسكرية الجوية، سيمكن إرساء السلام بطريقة سليمة.كما أكد وزير الدفاع الكوري على أن وضع معايير واضحة للمناقشة والمشاركة أمر حاسم لمنع تضارب المصالح في المجال الأمني وكذلك للتوسط في حالة حدوث احتكاكات.