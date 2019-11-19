تحذير من الموجة الباردة في المنطقة الوسطى من كوريا

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا بشأن الطقس البارد في معظم أنحاء المنطقة الوسطى من البلاد اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت درجات الحرارة بحدة مقارنة بيوم أمس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تصل درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهيرة إلى ما بين 3 إلى 11 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد اليوم، بانخفاض حاد مقارنة بما كانت عليه بالأمس.ومن المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية صباحًا باردًا يوم الغد الأربعاء أيضا قبل أن ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن تهب رياح قوية اليوم على المناطق الساحلية في غرب البلاد، وفي شرق مقاطعة "كانغ وان". وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل مستويات الغبار الناعم منخفضة على مستوى البلاد.