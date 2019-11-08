توقعات بفشل سام سونغ في الحفاظ على تصدرها في صناعة أشباه الموصلات

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من المتوقع أن تفشل شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات في الحفاظ على تصدرها في صناعة أشباه الموصلات العالمية.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "آي سي إنسايتس" المتخصصة في أبحاث السوق العالمية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم مبيعات أشباه الموصلات لأفضل 15 شركة عالمية 314 مليارا و890 مليون دولار هذا العام، بانخفاض قدره 15% مقارنة بالعام الماضي.كما توقع التقرير أن يشهد حجم مبيعات شركتي "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتين لهذا العام انخفاضا بنسبة 29% و38% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.وبهذا، سيكون من الصعب على "سام سونغ" الحفاظ على تصدرها في صناعة أشباه الموصلات العالمية، حيث من المتوقع أن تحتل الشركة المرتبة الثانية هذا العام بعد أن كانت الأولى في العالم في العام الماضي، فيما تحتل "إس كيه هاينكس" المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في العام الماضي.