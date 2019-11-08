انتعاش بسيط في سوق ذاكرة دي رام العالمية لأول مرة منذ عام

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شهدت سوق ذاكرة دي رام العالمية انتعاشا بسيطا بعد انخفاض سجلته منذ الربع الرابع من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "دي رام إكستشينجي" المتخصصة في أبحاث السوق، بلغ حجم المبيعات العالمية لذاكرة دي رام 15 مليارا و447 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة إلى قيام شركات دي رام بتسريع شحن منتجاتها قبل خضوعها لرسوم جمركية سيفرضها عليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" .وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات من ذاكرة دي رام، بلغ 7 مليارات و119 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يمثل 46.1% من إجمالي حجم المبيعات العالمية.أما حصة شركة "إس كيه هاينكس" الكورية من إجمالي حجم المبيعات العالمية فبلغت 28.6%، لتصل بذلك حصة الشركات الكورية في سوق ذاكرة دي رام العالمية إلى 74.7%.وقال التقرير إن معدل الأرباح التشغيلية لشركة "سام سونغ" قد شهد انخفاضا بنسبة 33% نتيجة لتراجع أسعار ذاكرة دي رام بنسبة 20%.