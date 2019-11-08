تعثر مفاوضات تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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تعثرت المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الرامية إلى تجديد اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع بشأن إقامة القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وذكرت وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء أن المحادثات انتهت فجأة بناء على طلب الجانب الأمريكي، بعد أن كان من المقرر في البداية أن تنتهي في الساعة الخامسة عصرًا.ولم تقدم سيول السبب الدقيق لانهيار المحادثات، فيما يستعد الجانب الأمريكي لعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم لتوضيح موقف واشنطن.وتطالب الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بتسديد ما يقرب من 5 مليارات دولار العام المقبل، أي حوالي 5 أضعاف المبلغ الحالي البالغ 1.04 تريليون وون، لتغطية تكاليف إقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وكذلك نشر الأصول اللازمة لحماية البلاد.