الحكومة تسعى إلى منح عفو خاص

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تعتزم الحكومة منح عفو خاص لبعض المحتجزين بنهاية العام أو مطلع العام المقبل.ووفقًا لوزارة العدل والنيابة اليوم الثلاثاء، فقد أرسلت الوزارة وثيقة رسمية إلى النيابة العامة أمس الاثنين، لبدء عملية اختيار المرشحين للحصول على العفو الخاص.ويقال إن النيابة سوف تختار المرشحين للعفو من بين المدانين بانتهاك قانون الأمن الوطني منذ عام 2005، وكذلك الذين جُرِّدوا من أهليتهم الانتخابية، بسبب مخالفتهم قانون الانتخابات المحلية والعامة.وسيكون هذا العفو الثالث منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" منصبه في مايو 2017.وقد منحت حكومة "مون" عفوًا خاصًّا لـ 6444 شخصًا في أواخر عام 2017، و107 أشخاص في مارس من هذا العام.وقال مسؤول بوزارة العدل إن نطاق وتوقيت العفو المحتمل لم يتقرر بعد.