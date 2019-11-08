حث مسؤول أمريكي كبير كوريا الشمالية على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي، بعد أن طالبت بيونغ يانغ واشنطن بالتخلي عن سياساتها "العدائية" ضدها.ووفقًا لرويترز، فقد قال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إدارة "ترامب" لديها أبواب مفتوحة للتحدث مع كوريا الشمالية.وقال إن موقف بيونغ يانغ حتى الآن لم يكن مفيدًا، وحث النظام على إدراك أن هذه الفرصة تعد فرصة تاريخية.وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تريد من كوريا الشمالية العودة إلى طاولة المفاوضات والوفاء بوعدها بنزع السلاح النووي.ويأتي هذا التصريح عقب تصريح "كيم كيه كوان"، المستشار في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن على واشنطن أن تتراجع عن سياساتها "المعادية" تجاه بيونغ يانغ، إذا كانت ترغب حقًّا في إجراء محادثات مع الشمال.