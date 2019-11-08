الرئيس يؤكد على ضرورة إنشاء هيئة تحقيقات مستقلة لإصلاح النيابة العامة

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإجراء تحقيقات في قضايا الفساد ذات الصلة بكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك من أجل كبح جماح السلطات القضائية المفرطة. وعبر "مون" عن هذه الآراء مساء أمس الثلاثاء خلال جلسة حوار تلفزيونية بحضور عدد من أفراد الجمهور، والتي استمرت 100 دقيقة وتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة "إم بي سي"، حيث أعرب الرئيس عن اعتذاره للشعب مرة أخرى بشأن الخلافات المحيطة بوزير العدل السابق "تشو كوك"، وقال إنه على الرغم من نيته تعيين "تشو" في هذا المنصب، إلا أنه يشعر بالأسف لأنه تسبب في قلق للجمهور. ومع ذلك، دافع الرئيس عن فترة عمل الوزير السابق غير المكتملة والتي استهدفت إصلاح النيابة العامة، وقال إنه من حسن الحظ أن الخلافات سلطت الضوء في نهاية المطاف على أهمية القضية. وفي إشارة إلى أن تسييس النيابة العامة قد أعاق تحقيق العدالة في كوريا، دعا "مون" إلى إعادة بناء النيابة العامة بحيث تخدم الديمقراطية والشعب الكوري. وأضاف الرئيس أن إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبارالمسؤولين يمكن أن يكون أحد السبل للتحقق من الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل النيابة العامة. ورفض "مون" الشكوك بأن مثل تلك الهيئة سوف تستهدف قمع المعارضين السياسيين للرئيس، بحجة أن الأشخاص الذين سيكونون خاضعين لرقابتها من المحتمل أن يكونوا مسؤولين حكوميين أو أعضاء في الحزب الحاكم.