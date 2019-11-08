كوريا الشمالية تنتقد اليابان بسبب التدريبات الأخيرة على اعتراض الصواريخ

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انتقدت كوريا الشمالية اليابان بسبب سلسلة من التدريبات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز قدرة طوكيو على إسقاط الصواريخ.وفي تعليقٍ نشرته أمس الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونغ يانغ إن "الجنون العسكري المتنامي لليابان" مظهر من مظاهر السياسات العدائية المستمرة والاستفزازات غير المقبولة تجاه النظام الحاكم في كوريا الشمالية.وكانت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قد دعت الصحفيين في السادس من نوفمبر لمراقبة النشر السريع لصواريخ "باتريوت" ذات القدرات المتطورة، المعروفة اختصارا باسم "بي إيه سي-3"، وذلك في أعقاب سلسلة إطلاق صواريخ من قبل كوريا الشمالية، كما تم إجراء تدريب مشابه في طوكيو الشهر الماضي.واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية طوكيو بـ"التورط في الخدع العسكرية دون خجل"، في الوقت الذي ترفض فيه الإعراب عن الاعتذار وتقديم تعويضات عن عدوانها التاريخي الذي ارتكبته ضد جيرانها الآسيويين، بمن في ذلك الناس في كوريا الشمالية.