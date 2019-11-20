كوريا الجنوبية واليابان تفشلان في حل خلافاتهما حول قيود التصدير

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فشلت كوريا الجنوبية واليابان في تضييق هوة الخلافات بينهما بشأن قيود الصادرات التي فرضتها طوكيو على سيول، وذلك في الجولة الثانية من المحادثات بينهما في منظمة التجارة العالمية، أمس الثلاثاء.وأجرى كبير مفاوضي كوريا الجنوبية "تشونغ هيه كوان" ونظيره الياباني "جونيتشيرو كورودا" مباحثات في جينيف ضمن عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.وبعد الاجتماع، صرح "تشونغ" في مؤتمر صحفي بأنه عقد مع "كورودا" جولتين من المفاوضات استمرتا ست ساعات، حيث عمّق الجانبان من فهمهما لمواقف بعضهما البعض. لكن "تشونغ" قال إن أيا من الطرفين لم يغير موقفه السابق. ولم يستبعد المسؤول الكوري احتمال إجراء جولة أخرى من المحادثات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لن يتم عقد جولة ثالثة من المحادثات.وأضاف "تشونغ" أن وفد كوريا الجنوبية سيجري تقييماً مفصلاً عند العودة إلى الوطن، كما سيجري مراجعة شاملة للخيارات، بما في ذلك طلب إنشاء لجنة مع هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.