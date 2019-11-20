عمال السكك الحديدية يطلقون إضرابا عاما

Photo : YONHAP News

بدأ عمال السكك الحديدية النقابيون إضرابًا عامًا في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بعد انهيار مفاوضاتهم مع الإدارة.ومن جانبها تقوم مؤسسة السكك الحديدية الكورية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بتنفيذ تدابير نقل طارئة من أجل تقليل الاضطرابات في عمليات تشغيل القطارات. وفي هذا السياق، سيتم تشغيل قطارات المترو بين المدن في منطقة العاصمة بشكل طبيعي خلال ساعة الذروة صباح اليوم، ولكن من المتوقع أن ينخفض معدل تشغيلها إلى 82% بسبب الإضراب. ومن المتوقع أن ينخفض معدل تشغيل قطار الطلقة "كيه تي إكس" إلى 69%، بينما سيتم تشغيل قطارات "مو كونغ هوا" و"سيه ما أول" الأبطأ، بمعدل 62,5% مقارنة بالمعدل المعتاد، وسوف تعمل قطارات الشحن بنسبة 31%.ويشارك أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية في هذا الإضراب منذ يوم الجمعة الماضي، وهو ما يبطئ من عمليات التشغيل قبل إطلاق الإضراب لأجل غير مسمى، وهو الأول من نوعه منذ شهر سبتمبر من عام 2016.