نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تزور موسكو لعقد حوار استراتيجي

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وصلت "تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي إلى روسيا من أجل المشاركة في اجتماعات حول "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" قد صرح أمس الثلاثاء بأن "تشيه" وصلت إلى العاصمة موسكو بدعوة من النائب الأول لوزير الخارجية الروسي "فلاديمير تيتوف".وأوضح "مورغولوف" أن الدبلوماسية الكورية الشمالية تزور موسكو من أجل إجراء حوار استراتيجي افتتاحي بين روسيا وكوريا الشمالية، وأضاف أن الجانبين سوف يناقشان مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والعالمية.وقد شوهدت "تشيه" عند وصولها إلى موسكو بعد ظهر أمس، حيث غادرت المطار دون أن تتحدث إلى الصحفيين.