جهود حثيثة لإدراج المنطقة منزوعة السلاح ضمن التراث العالمي

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اتفق وزير الثقافة الكوري "بارك يانغ أوو" والأمينة العامة لمنظمة اليونسكو "أودريه أزولاي" على بذل الجهود لدعم الكوريتين في إدراج المنطقة منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية ضمن قائمة التراث العالمي، بعد أن أصبحت تلك المنطقة محط أنظار العالم باعتبارها ساحة جديدة للسلام.وعقد الوزير الكوري مباحثات مع الأمينة العامة لليونسكو أمس الثلاثاء في مقر المنظمة الدولية في أثناء فترة انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة تحت رعاية المنظمة، حيث قال إن تسجيل المنطقة منزوعة السلاح في التراث العالمي يتوافق مع روح المنظمة مطالبا بمزيد الاهتمام والدعم لهذه الجهود.من جانبها، أعربت الأمينة العامة عن شعورها بالفخر والاعتزاز للدور المهم الذي لعبته اليونسكو من أجل تسجيل رياضة المصارعة الكورية التقليدية في قائمة تراث المنظمة، مساندة تصريحات الرئيس الكوري "مون جيه إين" التي قال فيها إن المنطقة منزوعة السلاح لا ترمز إلى الانقسام، بل إلى السلام.وأضافت الأمينة العامة لليونسكو أنها تأمل في التشاور بشأن الخطة المفصلة الخاصة بتسجيل المنطقة بسجل التراث العالمي.