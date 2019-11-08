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أنهى لاعب الشطرنج التقليدي الكوري "لي سيه دول" مسيرته الرياضية كمحترف بعد أن نشط في هذا التخصص على مدار 24 عاما.وتقدم "لي" بمذكرة الاستقالة أمس الثلاثاء إلى الاتحاد الكوري للشطرنج، بعد مرور 24 عاما و4 أشهر منذ دخوله إلى عالم الاحتراف في هذه اللعبة في عام 1995.وولد "لي" في جزيرة "بيكوم" في منطقة "شين آن" بجنوب مقاطعة تشولا في عام 1983 قبل أن يتمكن في عام 2003 من التأهل إلى الدرجة التاسعة للشطرنج التي تعتبر أعلى درجة في هذا الاختصاص. وظل يعد من أبرز اللاعبين الكوريين من خلال فوزه بالمركز الأول في 50 مسابقة، بينها 18 مسابقة محلية، و32 مسابقة دولية.وحظي بطل الشطرنج الكوري باهتمام شعوب العالم عندما واجه "ألفا غو" العقل العميق لشركة "غوغل" في عام 2016، وذلك في خمس مباريات.وبالرغم من أنه لم يحقق إلا فوزا واحدا فقط مقابل أربع خسائر إلا أنه لايزال اللاعب الوحيد الذي حقق الفوز أمام "ألفا غو".