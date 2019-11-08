كوريا تحتل المركز الأول في أشباه الموصلات والهواتف المحمولة

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احتلت كوريا العام الماضي المركز الأول عالميا في مجالات مبيعات أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف المحمولة وحجم الفوز بالعقود الخاصة لبناء السفن.وكشف معهد بحث التجارة الدولية التابع للاتحاد الكوري للتجارة الدولية في كتاب للإحصائيات بعنوان " كوريا في العالم عام 2019" أصدره أمس الثلاثاء أن كوريا قد احتلت المركز الرابع في مجال القدرة على إنتاج الإيثيلين والمركز الخامس في حجم إنتاج الصلب الخام.كما احتلت كوريا المركز السادس في مجال حجم الصادرات والمركز التاسع في مجال قيمة التبادلات التجارية والمركز العاشر في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.وبذلك تكون كوريا قد تقدمت بثمانية مراكز لتحتل المركز الثاني عشر في مجال ترتيب صور البلدان طبقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.في المقابل، تراجعت كوريا بمركز واحد لتحتل المركز الثامن والعشرين من حيث مؤشر القوى التنافسية الوطنية، فيما تراجعت مرتبتين من المركز السابع والعشرين إلى المركز التاسع والعشرين في مجال مدى الحرية الاقتصادية.كما تراجعت من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثاني والأربعين في مجال مؤشر الشفافية.