المعسكران الحاكم والمعارض ينتقدان الضغوط الأمريكية بشأن زيادة تكلفة تقاسم الدفاع

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قالت النائبة " لي هيه هون" رئيسة لجنة المعلومات في البرلمان الكوري إن السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" دعاها إلى منزله يوم 7 من هذا الشهر حيث كرر نحو 20 مرة مطالبة الجانب الأمريكي حكومة سيول بدفع 5 مليارات دولار من تكلفة تقاسم الدفاع المشترك.والتقت النائبة "لي" بالمراسلين قبل حضورها اجتماع النواب لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير الذي سبق الاجتماع العام للبرلمان بعد ظهر أمس الثلاثاء، وقالت إنها لم تحسب عدد المرات التي كرر فيها السفير الأمريكي الرقم "خمسة مليارات دولار" إلا أنها تعتقد أنه ذكره حوالي عشرين مرة.وتجدر الإشارة إلى قيام عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، بمن فيهم "جايمس دهارت" ممثل الجانب الأمريكي للمفاوضات حول تقاسم تكلفة الدفاع خلال زيارتهم إلى كوريا يوم 6 من هذا الشهر، بمطالبة حكومة سيول بدفع 5 مليارات دولار العام القادم، أي ما يقارب حوالي ستة أضعاف الحصة الكورية لهذا العام.وفي هذا السياق، حذر النواب في المعسكر الحاكم والمنتمين إلى لجنة الدفاع البرلمانية من أنهم سيرفضون بشكل حازم في البرلمان نتيجة المفاوضات غير المعقولة مع واشنطن.كما اتحدت أصوات الأحزاب المعارضة في وصف التصرف الأمريكي بأنه غير مؤدب في التعامل مع دولة حليفة مثل كوريا، مشددة على عدم عدالة الطلب الأمريكي.وفي هذا الإطار، يقوم زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب الرئيسية من المعسكرين الحاكم والمعارض بزيارة تستغرق خمسة أيام إلى الولايات المتحدة بداية من اليوم الأربعاء من أجل ممارسة أنشطة دبلوماسية برلمانية مع الشخصيات البارزة هناك فيما يتعلق بالمفاوضات حول تقاسم تكلفة الدفاع.ويغادر زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" وزعيمة التكتل البرلمانية لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "ناه كيونغ وون" وزعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير " أوه شين هوان" اليوم البلاد، متوجهين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيلتقون بعدد من كبار الشخصيات في الكونغرس والحكومة الأمريكية.